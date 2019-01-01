Любовь во время ядерной войны
Wink
Фильмы
Любовь во время ядерной войны
5.92019, Blowing Up Right Now
Мелодрамы, Приключения77 мин18+

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Любовь во время ядерной войны (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Менеджер рекламной компании Мэнди чувствует охлаждение к своему бойфренду, графическому дизайнеру Шепу, и решает, что им пора расстаться. Но как только девушка заводит с парнем непростой разговор о разрыве, Лос-Анджелес потрясает новость о приближении ядерной ракеты. Мэнди и Шеп понимают, что им некуда бежать, и закрываются дома в надежде, что удар до них не доберется. Сможет ли вынужденное пребывание взаперти спасти их отношения?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Приключения, Мелодрамы

Рейтинг

4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь во время ядерной войны»

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