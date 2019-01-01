Любовь во время ядерной войны (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Менеджер рекламной компании Мэнди чувствует охлаждение к своему бойфренду, графическому дизайнеру Шепу, и решает, что им пора расстаться. Но как только девушка заводит с парнем непростой разговор о разрыве, Лос-Анджелес потрясает новость о приближении ядерной ракеты. Мэнди и Шеп понимают, что им некуда бежать, и закрываются дома в надежде, что удар до них не доберется. Сможет ли вынужденное пребывание взаперти спасти их отношения?



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