5.92019, Blowing Up Right Now
Мелодрамы, Приключения77 мин18+
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Любовь во время ядерной войны (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Менеджер рекламной компании Мэнди чувствует охлаждение к своему бойфренду, графическому дизайнеру Шепу, и решает, что им пора расстаться. Но как только девушка заводит с парнем непростой разговор о разрыве, Лос-Анджелес потрясает новость о приближении ядерной ракеты. Мэнди и Шеп понимают, что им некуда бежать, и закрываются дома в надежде, что удар до них не доберется. Сможет ли вынужденное пребывание взаперти спасти их отношения?
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
4.7 IMDb
- ТМРежиссёр
Том
Моррис
- ДДАктёр
Дэнни
Джоллс
- МБАктриса
Мария
Бласуччи
- ДЭАктёр
Джейсон
Эллефсон
- ПГАктёр
Пит
Гарднер
- КДАктёр
Кори
Джентцен
- КМАктриса
Келли
Маруни
- МНАктриса
Мелисса
Нирман
- КЛСценарист
Крис
Ли Хилл
- ДКСценарист
Джаз
Калкат
- ТМСценарист
Том
Моррис
- ДКПродюсер
Джаз
Калкат
- ТМПродюсер
Тайлер
МакИнтай�р
- ТМПродюсер
Том
Моррис
- АТПродюсер
Аарон
Талин Уайзман
- СФХудожница
Сьюзи
Форд
- БЛОператор
Брукс
Ладвик