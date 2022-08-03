Любовь в Варанаси
Wink
Фильмы
Любовь в Варанаси

Любовь в Варанаси (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Issaq
Драма, Мелодрама134 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История страстной любви в городе Варанаси, где влюбленным предстоит бороться за свою любовь не только с родственниками, но и мафией и радикально настроеными наксалитами.

Страна
Индия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь в Варанаси»