Любовь под грифом «секретно»
Wink
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Любовь под грифом «секретно»
9.12021, Любовь под грифом «секретно»
Документальные, Спорт54 мин12+

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Любовь под грифом «секретно» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм про драматическую историю взаимоотношений прославленной конькобежки Риммы Жуковой и руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина на фоне исторических катаклизмов эпохи. Главные роли в картине исполняют популярные актеры театра и кино Павел Трубинер и Юлия Мельникова. Текст читает Константин Хабенский.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Спорт, Документальные

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