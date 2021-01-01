Любовь под грифом «секретно» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм про драматическую историю взаимоотношений прославленной конькобежки Риммы Жуковой и руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина на фоне исторических катаклизмов эпохи. �Главные роли в картине исполняют популярные актеры театра и кино Павел Трубинер и Юлия Мельникова. Текст читает Константин Хабенский.





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