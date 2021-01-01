9.12021, Любовь под грифом «секретно»
Документальные, Спорт54 мин12+
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Любовь под грифом «секретно» (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Документальный фильм про драматическую историю взаимоотношений прославленной конькобежки Риммы Жуковой и руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина на фоне исторических катаклизмов эпохи. �Главные роли в картине исполняют популярные актеры театра и кино Павел Трубинер и Юлия Мельникова. Текст читает Константин Хабенский.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСпорт, Документальные
Рейтинг
- РКРежиссёр
Римма
Кузьмина
- МТРежиссёр
Михаил
Тюркин
- ОЖСценарист
Ольга
Жукова
- СТПродюсер
Светлана
Тюркина
- СХПродюсер
Сергей
Ховенко
- ОУПродюсер
Ольга
Упорова
- ЕКМонтажёр
Евгений
Кузьмин
- ПГМонтажёр
Павел
Гуревич
- МШМонтажёр
Максим
Шутов
- НКОператор
Николай
Корнеев
- АКОператор
Андрей
Кузьмин
- ИАКомпозитор
Игорь
Андреев
- ДДКомпозитор
Денис
Давыдов
- АБКомпозитор
Алексей
Базанович