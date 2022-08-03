Любовь на острове (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Love Wrecked
Мелодрама, Комедия83 мин18+
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О фильме
Восемнадцатилетняя Дженни приходит в полный восторг, узнав, что ее любимая рок-звезда — Джейсон Мастерс, приехал отдыхать на тропический курорт, где она работает. Волею несчастного случая они вдвоем попадают на «необитаемый» остров, от которого, на самом деле, рукой подать до большой земли. Но Дженни сохраняет это в тайне. Однако, идиллия на острове длится недолго: «коварное» море выбрасывает новых претенденток на ее кумира!…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Рэндал
Клайзер
- АБАктриса
Аманда
Байнс
- ККАктёр
Крис
Кармак
- ДБАктёр
Джонатан
Беннетт
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- СДАктриса
Сьюзэн
Дюрден
- Актёр
Фред
Уиллард
- ДЛАктёр
Джеки
Лонг
- ДКАктёр
Джои
Керн
- ЛБАктёр
Лэнс
Басс
- КГАктриса
Кэти
Гриффин
- СЛСценарист
Стивен
Лангфорд
- ВТПродюсер
Венди
Торлаксон
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ТЧХудожник
Тим
Чаппел
- ДДХудожник
Джерри
Дельмонико
- КРМонтажёр
Кимберли
Рэй
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд