Любовь на острове
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Любовь на острове

Любовь на острове (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Love Wrecked
Мелодрама, Комедия83 мин18+

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О фильме

Восемнадцатилетняя Дженни приходит в полный восторг, узнав, что ее любимая рок-звезда — Джейсон Мастерс, приехал отдыхать на тропический курорт, где она работает. Волею несчастного случая они вдвоем попадают на «необитаемый» остров, от которого, на самом деле, рукой подать до большой земли. Но Дженни сохраняет это в тайне. Однако, идиллия на острове длится недолго: «коварное» море выбрасывает новых претенденток на ее кумира!…

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь на острове»