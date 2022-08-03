Любовь на острове (фильм, 2005) смотреть онлайн

Восемнадцатилетняя Дженни приходит в полный восторг, узнав, что ее любимая рок-звезда — Джейсон Мастерс, приехал отдыхать на тропический курорт, где она работает. Волею несчастного случая они вдвоем попадают на «необитаемый» остров, от которого, на самом деле, рукой подать до большой земли. Но Дженни сохраняет это в тайне. Однако, идиллия на острове длится недолго: «коварное» море выбрасывает новых претенденток на ее кумира!…

