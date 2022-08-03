Любовь или секс
Wink
Фильмы
Любовь или секс
6.02013, The Bounceback
Мелодрама, Комедия86 мин18+

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Любовь или секс (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Когда отчаявшийся Стэн летит в Остин на выходные в надежде «случайно» встретить свою бывшую девушку Кэти. Приехав, он узнает, что его лучшие друзья, Джефф и Кара, находятся на грани расставания. Но все еще можно исправить...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь или секс»