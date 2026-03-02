Любовь и монстры (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Love and Monsters
Комедия, Фантастика12+
О фильме
Семь летназад человечество взорвало подлетавший кЗемле астероид, нопосле этого столкнулось споследствиями—некоторые земные обитатели мутировали вгигантских монстров. Через годнаселение Земли сократилось на95%. УДжоэла погибли родители, ис техпор онв компании таких жевыживших обитает вподземном бункере. Недавно онпоймал радиосигнал другой колонии, гдеживет егоподростковая любовь Эйми, ирешил донеё добраться. Иэто будет непросто, ведь уДжоэла нетникаких навыков выживания, иболее того—при виде монстров онвпадает воцепенение.
СтранаКанада, США, Австралия
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- ДХАктриса
Джессика
Хенвик
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- ДЮАктёр
Дэниэл
Юинг
- АГАктриса
Ариана
Гринблатт
- ЭХАктриса
Эллен
Холлман
- ТХАктёр
Тре
Хэйл
- ПМАктёр
Пачаро
Мзембе
- СПАктриса
Сени
Прити
- ТКАктёр
Те
Кохе Тухака
- ТРАктриса
Тэсним
Рок
- ТКАктёр
Томас
Кэмпбелл
- ДПАктёр
Джоэль
Пирс
- МЗАктриса
Мелани
Занетти
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- ХФАктриса
Хэйзел
Филлипс
- МСАктриса
Мириама
Смит
- ЭБАктёр
Эндрю
Бьюкэнэн
- ТРАктриса
Тэнди
Райт
- ДГАктёр
Дэмиен
Гарви
- АЛАктёр
Ариу
Ланг Сио
- ДБАктёр
Донни
Бакстер
- ХХАктриса
Хелен
Ховард
- ТЭАктёр
Тим
Эпплтон
- ЛСАктёр
Ларри
Седар
- АКАктёр
Артур
Коста
- КЭАктёр
Кэйити
Эномото
- ШЭАктёр
Шон
Эдвард Фрейзер
- ТРАктриса
Тония
Рени
- СЛАктриса
Санти
Лоусон
- БЛАктёр
Брэйден
Льюис
- МРСценарист
Мэттью
Робинсон
- БДСценарист
Брайан
Даффилд
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ДХПродюсер
Джон
Х. Старк
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами