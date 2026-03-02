Любовь и монстры
Wink
Фильмы
Любовь и монстры

Любовь и монстры (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Love and Monsters
Комедия, Фантастика12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Семь летназад человечество взорвало подлетавший кЗемле астероид, нопосле этого столкнулось споследствиями—некоторые земные обитатели мутировали вгигантских монстров. Через годнаселение Земли сократилось на95%. УДжоэла погибли родители, ис техпор онв компании таких жевыживших обитает вподземном бункере. Недавно онпоймал радиосигнал другой колонии, гдеживет егоподростковая любовь Эйми, ирешил донеё добраться. Иэто будет непросто, ведь уДжоэла нетникаких навыков выживания, иболее того—при виде монстров онвпадает воцепенение.

Страна
Канада, США, Австралия
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и монстры»