Любовь и монстры (фильм, 2020) смотреть онлайн

Семь летназад человечество взорвало подлетавший кЗемле астероид, нопосле этого столкнулось споследствиями—некоторые земные обитатели мутировали вгигантских монстров. Через годнаселение Земли сократилось на95%. УДжоэла погибли родители, ис техпор онв компании таких жевыживших обитает вподземном бункере. Недавно онпоймал радиосигнал другой колонии, гдеживет егоподростковая любовь Эйми, ирешил донеё добраться. Иэто будет непросто, ведь уДжоэла нетникаких навыков выживания, иболее того—при виде монстров онвпадает воцепенение.

