Любовь и кухня (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Роб Хейли — бывший шеф-повар и владелец ресторана высокой кухни в Лондоне. После гибели своей жены в автомобильной аварии, он, убитый горем, бросает все дела и переезжает с дочерью в глубинку. Его приятель уговаривает Роба заняться местным пабом и превратить его в высококлассный ресторан.



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