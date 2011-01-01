Любовь и кухня (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Love's Kitchen
Драмы, Мелодрамы88 мин18+
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Сюжет
Роб Хейли — бывший шеф-повар и владелец ресторана высокой кухни в Лондоне. После гибели своей жены в автомобильной аварии, он, убитый горем, бросает все дела и переезжает с дочерью в глубинку. Его приятель уговаривает Роба заняться местным пабом и превратить его в высококлассный ресторан.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb