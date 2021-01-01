Любовь без памяти (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Валерия мстит экс-бойфренду, который потерял память. Звезда итальянского драмеди «Идеальные незнакомцы» Анна Фольетта в ромкоме о втором шансе.



Сильная и независимая волейболист�ка Валерия избегает длительных отношений, меняя любовников и манипулируя ими. Таким принципам Валерия обучает и девушек из волейбольной команды, которые не догадываются, что напускной цинизм тренера — побочный эффект разбитого сердца. Год назад ее бросил Марко, которого Валерия любила и до сих пор не может забыть. Внезапно экс-бойфренд заявляется к ней в дом: после аварии Марко частично потерял память и считает, что помолвлен с Валерией. Девушка решает, что амнезия Марко — отличная возможность отомстить за то, что он ее бросил.



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