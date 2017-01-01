Любое лето заканчивается (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы доказать друзьям что они важнее, чем девушка, Конрад Стивенс устраивает невинную шутку, которая имеет катастрофические последствия для семейной жизни его подруги Грейс Тернер. Терзаемый чувством вины, Конрад пытается все исправить, делая все возможное для Грейс, но правду говорить не хочет. То, что началось как невинная летняя любовь, внезапно превращается во что-то более реальное, чем они могли ожидать.



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