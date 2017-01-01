Любое лето заканчивается
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Любое лето заканчивается

Любое лето заканчивается (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.82017, All summers end
Драмы, Мелодрамы82 мин16+

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Сюжет

Чтобы доказать друзьям что они важнее, чем девушка, Конрад Стивенс устраивает невинную шутку, которая имеет катастрофические последствия для семейной жизни его подруги Грейс Тернер. Терзаемый чувством вины, Конрад пытается все исправить, делая все возможное для Грейс, но правду говорить не хочет. То, что началось как невинная летняя любовь, внезапно превращается во что-то более реальное, чем они могли ожидать.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любое лето заканчивается»

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