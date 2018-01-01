Любить нельзя расстаться
Wink
Фильмы
Любить нельзя расстаться
7.92018, El amor menos pensado
Мелодрамы, Комедии129 мин16+

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Любить нельзя расстаться (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Маркос и Ана счастливо прожили вместе 25 лет, но когда их единственный повзрослевший сын отправляется на учебу в другую страну, они чувствуют, что из их отношений пропало что то важное. Действительно ли они все еще любят друг друга или между ними всего лишь привязанность? Чтобы разобраться в своих чувствах, они решают пожить отдельно.

Расстаются, что называется, по обоюдному согласию. Поначалу холостая жизнь выглядит более интересной и захватывающей, но со временем у них начинают возникать новые вопросы. А что такое вообще есть любовь, что лежит в основе преданности двух людей? Каждый из них должен принять важное решение, которое навсегда изменит их жизни.

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Информация

Страна
Аргентина
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любить нельзя расстаться»

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