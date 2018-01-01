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Любить нельзя расстаться (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Маркос и Ана счастливо прожили вместе 25 лет, но когда их единственный повзрослевший сын отправляется на учебу в другую страну, они чувствуют, что из их отношений пропало что то важное. Действительно ли о�ни все еще любят друг друга или между ними всего лишь привязанность? Чтобы разобраться в своих чувствах, они решают пожить отдельно.
Расстаются, что называется, по обоюдному согласию. Поначалу холостая жизнь выглядит более интересной и захватывающей, но со временем у них начинают возникать новые вопросы. А что такое вообще есть любовь, что лежит в основе преданности двух людей? Каждый из них должен принять важное решение, которое навсегда изменит их жизни.
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Рейтинг
- ХВРежиссёр
Хуан
Вера
- РДАктёр
Рикардо
Дарин
- ММАктриса
Мерседес
Моран
- КФАктриса
Клаудия
Фонтан
- ЛРАктёр
Луис
Рубио
- АПАктриса
Андреа
Пьетра
- ЖПАктёр
Жан
Пьер Ноэр
- НБАктёр
Норман
Бриски
- ХМАктёр
Хуан
Минухин
- ГКАктёр
Габриэль
Коррадо
- АПАктриса
Андреа
Политти
- ДКСцена�рист
Даниэль
Купаро
- ХВСценарист
Хуан
Вера
- ЧДПродюсер
Чино
Дарин
- РДПродюсер
Рикардо
Дарин
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Галли
- ПБМонтажёр
Пабло
Барбиери Каррера
- РПОператор
Роло
Пульпейро