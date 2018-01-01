Любить нельзя расстаться (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Маркос и Ана счастливо прожили вместе 25 лет, но когда их единственный повзрослевший сын отправляется на учебу в другую страну, они чувствуют, что из их отношений пропало что то важное. Действительно ли о�ни все еще любят друг друга или между ними всего лишь привязанность? Чтобы разобраться в своих чувствах, они решают пожить отдельно.



Расстаются, что называется, по обоюдному согласию. Поначалу холостая жизнь выглядит более интересной и захватывающей, но со временем у них начинают возникать новые вопросы. А что такое вообще есть любовь, что лежит в основе преданности двух людей? Каждый из них должен принять важное решение, которое навсегда изменит их жизни.



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