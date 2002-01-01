Любит – не любит (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, À la folie... pas du tout
Триллеры, Мелодрамы91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Очаровательная Анжелика безумно влюблена в женатого соседа доктора Лоика. Может быть, юной красавицей с пронзительным взглядом движет не только любовь?Порой страсть принимает странные очертания…
Любит – не любит смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛКРежиссёр
Летиция
Коломбани
- Актриса
Одри
Тоту
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- ИКАктриса
Изабель
Карре
- СГАктриса
Софи
Гиймен
- КСАктёр
Клеман
Сибони
- ЭНАктриса
Элоди
Наварр
- ЭСАктёр
Эрик
Савен
- ВВАктёр
Ваня
Вилер
- МГАктриса
Мишель
Гарай
- ЛКСценарист
Летиция
Коломбани
- ШГПродюсер
Шарль
Гассо
- ЖБХудожник
Жаклин
Бочар
- ОХХудожница
Одиль
Хьюберт
- ПАОператор
Пьер
Аим
- ЖККомпозитор
Жером
Кулле