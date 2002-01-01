Любит – не любит (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Очаровательная Анжелика безумно влюблена в женатого соседа доктора Лоика. Может быть, юной красавицей с пронзительным взглядом движет не только любовь?Порой страсть принимает странные очертания…



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