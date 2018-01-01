Wink
Любимый учитель
Актёры и съёмочная группа фильма «Любимый учитель»

Режиссёры

Джим Донован

Jim Donovan
Режиссёр

Актёры

Меган Парк

Megan Park
АктрисаDevon
Дэвид Чэрвет

David Charvet
АктёрJim Wilkes
Боти Блисс

Boti Bliss
АктрисаRachel
Кива Линк

Keeva Lynk
АктрисаAnnique Wilkes
Аманда Джейн Тилсон

Amanda Tilson
АктрисаKinsey Ray
Кимберли-Сью Мюррэй

Kimberly-Sue Murray
АктрисаMonica
Кристина Брокколини

Christina Broccolini
АктрисаApple
Джеймс Макгоун

James McGowan
АктёрReid
Каролин-Фе Тринидад

Carolyn Fe
АктрисаRosa (в титрах: Carolyn Fe Trinidad)
Жюдит Барибо

Judith Baribeau
АктрисаMarissa

Сценаристы

Кристин Конрадт

Christine Conradt
Сценарист
Грегори Хенн

Gregory Henn
Сценарист

Продюсеры

Кертис Кроуфорд

Curtis Crawford
Продюсер
Стефан Водославски

Stefan Wodoslawsky
Продюсер