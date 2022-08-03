Любимый учитель (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.52010, The Perfect Teacher
Триллер, Криминал93 мин18+
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О фильме
Когда учитель математики и тренер волейбольной команды Джим Уилкис принимает предложение о работе в старших классах элитной школы Филадельфии, он и понятия не имеет, что станет объектом сексуального преследования одной из учениц школы.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДДРежиссёр
Джим
Донован
- МПАктриса
Меган
Парк
- ДЧАктёр
Дэвид
Чэрвет
- ББАктриса
Боти
Блисс
- КЛАктриса
Кива
Линк
- АДАктриса
Аманда
Джейн Тилсон
- КМАктриса
Кимберли-Сью
Мюррэй
- КБАктриса
Кристина
Брокколини
- ДМАктёр
Джеймс
Макгоун
- КТАктриса
Каролин-Фе
Тринидад
- ЖБАктриса
Жюдит
Барибо
- ККСценарист
Кристин
Конрадт
- ГХСценарист
Грегори
Хенн
- ККПродюсер
Кертис
Кроуфорд
- СВПродюсер
Стефан
Водославски