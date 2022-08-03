Любимый учитель
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Любимый учитель

Любимый учитель (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.52010, The Perfect Teacher
Триллер, Криминал93 мин18+

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О фильме

Когда учитель математики и тренер волейбольной команды Джим Уилкис принимает предложение о работе в старших классах элитной школы Филадельфии, он и понятия не имеет, что станет объектом сексуального преследования одной из учениц школы.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb