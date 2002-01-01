Лунный свет (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Moonlight
Триллеры84 мин18+
Контент станет доступным 22.04.2025
Сюжет
Обнаружив в сарае своего ровесника, истекающего кровью, юная Клэр решила не сообщать об этом взрослым, а выходить его сама…
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Информация
СтранаНидерланды, Великобритания, Люксембург, Германия
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПвРежиссёр
Паула
ван дер Уст
- ХБАктёр
Хантер
Буссемакер
- ФСАктёр
Франк
Сасонофф
- Актёр
Эндрю
Ховард
- ДБАктёр
Дэвид
Бастард
- ЭСАктёр
Эльвир
Сабанович
- ЛВАктриса
Лорен
Ван ден Брок
- ЙЛАктёр
Йохан
Лейзен
- СТАктёр
Стивен
Тейт
- КАктёр
Куик
- ДРАктриса
Джемма
Редгрейв
- ЭДАктриса
Эмма
Дрюз
- ВСАктриса
Валери
Скотт
- ОПАктриса
Орели
Петрини
- ДХАктриса
Джанин
Хорсбур
- КДСценарист
Карел
Донк
- ДППродюсер
Джейсон
Питти
- ЭРПродюсер
Эмджей
Рехштейнер
- ДДПродюсер
Джимми
Де Брэбэнт
- СФПродюсер
Сан
Фу Малта
- ЖШПродюсер
Жан-Клод
Шлим
- ГАХудожник
Гарри
Аммерлан
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ДПМонтажёр
Джереми
Прайс
- СФМонтажёр
Сандер
Фос
- ГвОператор
Гуидо
ван Геннеп
- ФМКомпозитор
Фонс
Меркиес