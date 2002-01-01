Лунный свет
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Лунный свет

Лунный свет (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Moonlight
Триллеры84 мин18+

Контент станет доступным 22.04.2025

Сюжет

Обнаружив в сарае своего ровесника, истекающего кровью, юная Клэр решила не сообщать об этом взрослым, а выходить его сама…

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунный свет»