Актёры и съёмочная группа фильма «Луннис и сказочная страна»

Режиссёры

Хуан Пабло Бускарини

Хуан Пабло Бускарини

Juan Pablo Buscarini
Режиссёр

Актёры

Бруно Оро

Бруно Оро

Bruno Oro
АктёрNarciso Crudo
Лукреция

Лукреция

Lucrecia
АктрисаLucrecia
Ингрид Доминго

Ингрид Доминго

Ingrid Domingo
АктрисаLucho
Кристина Камисон

Кристина Камисон

Cristina Camisón
АктрисаLupita (в титрах: Cris Camisón)
Рамон Бареа

Рамон Бареа

Ramón Barea
АктёрAbuelo Mar
Пабло Карбонель

Пабло Карбонель

Pablo Carbonell
АктёрMerlín
Сесар Камино

Сесар Камино

César Camino
АктёрPinocho

Сценаристы

Альваро Рон

Альваро Рон

Alvaro Ron
Сценарист

Продюсеры

Игнасио Саласар Симпсон

Игнасио Саласар Симпсон

Ignacio Salazar-Simpson
Продюсер
Пол Босси

Пол Босси

Pol Bossi
Продюсер

Художники

Пилар Ревуэлта

Пилар Ревуэлта

Pilar Revuelta
Художница
Клара Бильбао

Клара Бильбао

Clara Bilbao
Художница

Операторы

Роло Пульпейро

Роло Пульпейро

Rodrigo Pulpeiro
Оператор