Луннис и сказочная страна (фильм, 2019) смотреть онлайн

8-летняя Мари верит в сказки – каждый вечер перед сном ей их читает дедушка. Но одноклассники и даже учителя смеются над ее мечтательностью, поэтому она решает оставить фантазии в прошлом. А у злобного миллиардера Крудо всегда не хватало воображения, поэтому он сказки ненавидит и собирается похитить книгу, в которой собраны все истории мира. Но Мари, ее друзья Луннисы и хранительница книги Лукреция встанут на защиту Сказочной страны.

