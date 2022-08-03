Луннис и сказочная страна (фильм, 2019) смотреть онлайн

Луннис и сказочная страна
7.12019, La gran aventura de Los Lunnis y el Libro Mágico
Фэнтези, Приключения80 мин6+
8-летняя Мари и её друзья спасают Сказочную страну от злобного богача, ненавидящего сказки

О фильме

8-летняя Мари верит в сказки – каждый вечер перед сном ей их читает дедушка. Но одноклассники и даже учителя смеются над ее мечтательностью, поэтому она решает оставить фантазии в прошлом. А у злобного миллиардера Крудо всегда не хватало воображения, поэтому он сказки ненавидит и собирается похитить книгу, в которой собраны все истории мира. Но Мари, ее друзья Луннисы и хранительница книги Лукреция встанут на защиту Сказочной страны.

Страна
Аргентина, Испания
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.3 IMDb