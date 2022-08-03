Луннис и сказочная страна (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.12019, La gran aventura de Los Lunnis y el Libro Mágico
Фэнтези, Приключения80 мин6+
8-летняя Мари и её друзья спасают Сказочную страну от злобного богача, ненавидящего сказки
О фильме
8-летняя Мари верит в сказки – каждый вечер перед сном ей их читает дедушка. Но одноклассники и даже учителя смеются над ее мечтательностью, поэтому она решает оставить фантазии в прошлом. А у злобного миллиардера Крудо всегда не хватало воображения, поэтому он сказки ненавидит и собирается похитить книгу, в которой собраны все истории мира. Но Мари, ее друзья Луннисы и хранительница книги Лукреция встанут на защиту Сказочной страны.
СтранаАргентина, Испания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.3 IMDb
- ХПРежиссёр
Хуан
Пабло Бускарини
- БОАктёр
Бруно
Оро
- ЛАктриса
Лукреция
- ИДАктриса
Ингрид
Доминго
- ККАктриса
Кристина
Камисон
- РБАктёр
Рамон
Бареа
- ПКАктёр
Пабло
Карбонель
- СКАктёр
Сесар
Камино
- АРСценарист
Альваро
Рон
- ИСПродюсер
Игнасио
Саласар Симпсон
- ПБПродюсер
Пол
Босси
- ПРХудожница
Пилар
Ревуэлта
- КБХудожница
Клара
Бильбао
- РПОператор
Роло
Пульпейро