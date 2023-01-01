Luciano Pavarotti - Christmas at Notre-Dame (фильм, 1980) смотреть онлайн

Сюжет

Одно из лучших выступлений Лучано Паваротти на рождественском концерте 1978 года. Первая видеозапись великого певца, исполнившего произведения под великолепную духовную музыку в историческом здании Собора Монреальской Богоматери.



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