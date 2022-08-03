Лучшие дни впереди (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Les beaux jours
Драма, Комедия90 мин18+
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О фильме
Кто сказал, что уход на пенсию — это начало конца, а не новое начало? Каролина делает совсем не то, чего от неe ждут: заводит любовника, получает новые впечатления, нарушает установленные правила и, в конечном счeте, вновь становится хозяйкой своей жизни и переживает вторую молодость.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МВРежиссёр
Марион
Верну
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- Актёр
Лоран
Лафитт
- ПШАктёр
Патрик
Шене
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Стевенен
- ФКАктриса
Фанни
Коттансон
- КЛАктриса
Катрин
Лашанс
- АКАктёр
Ален
Коши
- МРАктриса
Мари
Ривьер
- МШАктёр
Марк
Шапито
- ФААктёр
Федор
Аткин
- МВСценарист
Марион
Верну
- МССценарист
Марк
Сирига
- ФШСценарист
Фанни
Шенель
- ФКПродюсер
Франсуа
Краус
- ХЛХудожница
Хайят
Лушпински