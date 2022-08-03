Лучшие дни впереди
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Лучшие дни впереди

Лучшие дни впереди (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Les beaux jours
Драма, Комедия90 мин18+

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О фильме

Кто сказал, что уход на пенсию — это начало конца, а не новое начало? Каролина делает совсем не то, чего от неe ждут: заводит любовника, получает новые впечатления, нарушает установленные правила и, в конечном счeте, вновь становится хозяйкой своей жизни и переживает вторую молодость.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb