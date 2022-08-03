Лучшие дни впереди (фильм, 2013) смотреть онлайн

Кто сказал, что уход на пенсию — это начало конца, а не новое начало? Каролина делает совсем не то, чего от неe ждут: заводит любовника, получает новые впечатления, нарушает установленные правила и, в конечном счeте, вновь становится хозяйкой своей жизни и переживает вторую молодость.

