Лучшее от Red Bull - самые невероятные свободные полеты (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Выше, дальше, быстрее! В фильме Лучшее от Red Bull представлено самое лучшее - лучшие пять эпизодов из каждого вида спорта. Это - азарт и экстремальный спорт, настоящий ящик Пандоры в действии, из которого выскакивает один сюрприз за другим. В этом выпуске - прыгун в воду из Колумбии Орландо Дюке и многие другие звезды этого вида спорта.



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