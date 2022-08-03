Лучшее... от первого лица (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Luchshee... ot pervogo litsa
Драма, Короткометражка17 мин18+
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О фильме
Молодой человек, снимающий порно, знакомится с очередной героиней своего нового видео. Ей срочно нужны деньги на билет домой. Он готов ей их дать при условии, что девушка сделает ему «приятно», а он снимет это на камеру. Она соглашается. Однако в этот раз всe пойдeт не по плану. Похоже, что у девушки есть другой сценарий для его нового видео.
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Короткометражка
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
3.2 IMDb