Лучшее... от первого лица
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Лучшее... от первого лица

Лучшее... от первого лица (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Luchshee... ot pervogo litsa
Драма, Короткометражка17 мин18+

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О фильме

Молодой человек, снимающий порно, знакомится с очередной героиней своего нового видео. Ей срочно нужны деньги на билет домой. Он готов ей их дать при условии, что девушка сделает ему «приятно», а он снимет это на камеру. Она соглашается. Однако в этот раз всe пойдeт не по плану. Похоже, что у девушки есть другой сценарий для его нового видео.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Короткометражка
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

3.2 IMDb