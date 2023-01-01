Ловушка дьявола (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

В палате городской больницы поселился демон, терроризирующий пациентов. Хоррор «Ловушка дьявола» — фильм о зле, которое знает все ваши секреты.



Эбигейл навещает своего брата Билли в госпитале. Юноша парализован из-за опухоли мозга, к тому же его терзают жуткие кошмары, где появляется их жестокий отец. В палате с Билли лежит мистер Коэн — пожилой и с виду безобидный мужчина. Однако вскоре Эбигейл и Билли понимают, что он удивительно осведомлен об их с братом жизни, и в особенности — об их прошлом. Кажется, что мистер Коэн становится катализатором необъяснимых событий и нескольких смертей, произошедших в больнице за это время. Брату и сестре предстоит узнать, кто же на самом деле их зловещий сосед, но к тому моменту шансов выжить у них практически не останется.



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