Ловушка для невесты (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.72011, The Decoy Bride
Драмы, Мелодрамы85 мин18+
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Сюжет
Фильм рассказывает об актрисе-суперзвезде Ларе, которая хочет выйти замуж за своего привлекательного британского бойфренда Джеймса и считает, что сонный шотландский островок Хегг является единственным местом в мире, где их не найдут папарацци. Но папарацци их находят и, чтобы сбить их со следа, Лара решает найти подсадную невесту, на роль которой по ее мнению идеально подойдет местная девушка Кэти. Но когда Кэти и Джеймс встречаются, «летят искры».
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ШФРежиссёр
Шери
Фоксон
- Актриса
Элис
Ив
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ДБАктёр
Дэнни
Бэйдж
- ДМАктёр
Дилан
Моран
- ХБАктриса
Ханна
Борн
- МЮАктёр
Майкл
Юри
- СФАктриса
Сэлли
Филлипс
- ФКАктёр
Федерико
Кастеллуччо
- МБАктриса
Морин
Битти
- СФСценарист
Сэлли
Филлипс
- Продюсер
Роберт
Бернштейн
- ДРПродюсер
Дуглас
Рэй
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- ММХудожник
Мартин
МакНи
- ДФМонтажёр
Дэн
Фаррелл
- НСОператор
Нану
Сигал
- ДНКомпозитор
Джулиан
Нотт