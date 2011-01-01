Ловушка для невесты (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает об актрисе-суперзвезде Ларе, которая хочет выйти замуж за своего привлекательного британского бойфренда Джеймса и считает, что сонный шотландский островок Хегг является единственным местом в мире, где их не найдут папарацци. Но папарацци их находят и, чтобы сбить их со следа, Лара решает найти подсадную невесту, на роль которой по ее мнению идеально подойдет местная девушка Кэти. Но когда Кэти и Джеймс встречаются, «летят искры».



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