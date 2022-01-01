Лошади Фрэнка
Wink
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Лошади Фрэнка
7.82022, Лошади Фрэнка
Драмы84 мин18+
Умирающий владелец ранчо с редкими лошадьми ищет преемника, который позаботится о его подопечных
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Лошади Фрэнка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Заводчик лошадей узнает, что тяжело болен, и решает спасти животных, которым посвятил всю жизнь. Драма о стойкости человеческого духа, основанная на реальных событиях.

Фрэнк Кунц занимается разведением редких коней, сколько себя помнит. Он настолько любит этих животных, что однажды потратил все сбережения, которые у него были, на то, чтобы спасти своих питомцев. Но вот наступает момент, когда Фрэнку и самому нужна помощь: у него обнаружена тяжелая болезнь. Но он может думать только о дорогих сердцу лошадях, которые останутся без хозяина. Фрэнк решает отыскать преемника, который с той же самоотверженностью возьмется заботиться о стаде.

Сможет ли герой найти подходящего человека и как его лошади помогут ему пережить болезнь? Узнаете в драме «Лошади Фрэнка» — фильм 2022 года, смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 IMDb