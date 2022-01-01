Лошади Фрэнка (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Заводчик лошадей узнает, что тяжело болен, и решает спасти животных, которым посвятил всю жизнь. Драма о стойкости человеческого духа, основанная на реальных событиях.
Фрэнк Кунц занимается разведением редких коней, сколько себя помнит. Он настолько любит этих животных, что однажды потратил все сбережения, которые у него были, на то, чтобы спасти своих питомцев. Но вот наступает момент, когда Фрэнку и самому нужна помощь: у него обнаружена тяжелая болезнь. Но он может думать только о дорогих сердцу лошадях, которые останутся без хозяина. Фрэнк решает отыскать преемника, который с той же самоотверженностью возьмется заботиться о стаде.
Сможет ли герой найти подходящего человека и как его лошади помогут ему пережить болезнь? Узнаете в драме «Лошади Фрэнка» — фильм 2022 года, смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эджаз
Кхан
- ФКАктёр
Фрэнк
Кунц
- ЛМАктриса
Лэси
Мари Мейер
- МФАктёр
Майкл
Филиски
- ФЕАктриса
Фэйт
Еснер
- ККАктриса
Кристин
Карапико Макгоун
- ЭКАктриса
Элизабет
Карапико
- ИРАктриса
Ивет
Раннинг Хорс Коллин
- ДЛАктриса
Дженнифер
Линн Ганди
- ШХАктриса
Шелли
Хауге
- ДХАктёр
Даллас
Хиндерер
- ЭКСценарист
Эджаз
Кхан
- ДМПродюсер
Джун
Мари Дэвис
- ЭКПродюсер
Эджаз
Кхан
- ЭКОператор
Эджаз
Кхан