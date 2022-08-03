Лолита (фильм, 1962) смотреть онлайн
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О фильме
Криминальная мелодрама «Лолита» — фильм Стэнли Кубрика, вышедший на экраны в 1962 году. Он основан на одноименном романе писателя Владимира Набокова, принимавшего участие в написании сценария для кинокартины.
Профессор литературы Гумберт Гумберт переезжает из Европы в американский городок Рамсдейл. Пытаясь найти съемную квартиру, мужчина знакомится с вдовой Шарлоттой Хейз и ее 14-летней дочерью Долорес, которую ласково зовут Лолита. Плененный красотой и обаянием девочки, Гумберт женится на Шарлотте, чтобы остаться рядом с Лолитой, а после трагической смерти супруги становится опекуном ребенка. Во время совместного путешествия по Америке мужчина становится буквально одержим чувствами к юной девушке, но ту, похоже, начинает тяготить эта разрушительная связь.
Из-за жестких цензурных ограничений начала 1960-х годов Кубрик был вынужден избегать излишней откровенности в фильме. Тем, кто читал роман «Лолита», смотреть картину будет особенно интересно, поскольку режиссер привнес в киноадаптацию нюансы, которых не было в книге-первоисточнике.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время147 мин / 02:27
Рейтинг
- СКРежиссёр
Стэнли
Кубрик
- ДМАктёр
Джеймс
Мейсон
- ШУАктриса
Шелли
Уинтерс
- СЛАктриса
Сью
Лайон
- ПСАктёр
Питер
Селлерс
- ГКАктёр
Гари
Кокрелл
- ДСАктёр
Джерри
Стовин
- ДДАктриса
Дайана
Деккер
- ЛМАктриса
Лоис
Максуэлл
- СЛАктёр
Сек
Линдер
- СГАктриса
Сюзанна
Гиббс
- СКСценарист
Стэнли
Кубрик
- ДБСценарист
Джеймс
Б. Харрис
- ВНСценарист
Владимир
Набоков
- ДБПродюсер
Джеймс
Б. Харрис
- ЭХПродюсер
Элиот
Химэн
- ЭХМонтажёр
Энтони
Харви
- ОМОператор
Освальд
Моррис
- НРКомпозитор
Нелсон
Риддл