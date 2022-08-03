Лолита (фильм, 1962) смотреть онлайн

Криминальная мелодрама «Лолита» — фильм Стэнли Кубрика, вышедший на экраны в 1962 году. Он основан на одноименном романе писателя Владимира Набокова, принимавшего участие в написании сценария для кинокартины.



Профессор литературы Гумберт Гумберт переезжает из Европы в американский городок Рамсдейл. Пытаясь найти съемную квартиру, мужчина знакомится с вдовой Шарлоттой Хейз и ее 14-летней дочерью Долорес, которую ласково зовут Лолита. Плененный красотой и обаянием девочки, Гумберт женится на Шарлотте, чтобы остаться рядом с Лолитой, а после трагической смерти супруги становится опекуном ребенка. Во время совместного путешествия по Америке мужчина становится буквально одержим чувствами к юной девушке, но ту, похоже, начинает тяготить эта разрушительная связь.



Из-за жестких цензурных ограничений начала 1960-х годов Кубрик был вынужден избегать излишней откровенности в фильме. Тем, кто читал роман «Лолита», смотреть картину будет особенно интересно, поскольку режиссер привнес в киноадаптацию нюансы, которых не было в книге-первоисточнике.

