Тринадцатилетняя школьница Лиззи Магуайер и ее приятели Гордо, Кейт и Эсан собираются оттянуться по полной программе во время их поездки с классом в Италию.

Но там случается весьма неожиданное происшествие: девочку ошибочно принимают за итальянскую поп-звезду Изабеллу...

