Лиззи Магуайер
Wink
Фильмы
Лиззи Магуайер

Лиззи Магуайер (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, The Lizzie McGuire Movie
Мелодрама, Приключения89 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Тринадцатилетняя школьница Лиззи Магуайер и ее приятели Гордо, Кейт и Эсан собираются оттянуться по полной программе во время их поездки с классом в Италию.
Но там случается весьма неожиданное происшествие: девочку ошибочно принимают за итальянскую поп-звезду Изабеллу...

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лиззи Магуайер»