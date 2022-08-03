Лиззи Магуайер (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, The Lizzie McGuire Movie
Мелодрама, Приключения89 мин12+
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О фильме
Тринадцатилетняя школьница Лиззи Магуайер и ее приятели Гордо, Кейт и Эсан собираются оттянуться по полной программе во время их поездки с классом в Италию.
Но там случается весьма неожиданное происшествие: девочку ошибочно принимают за итальянскую поп-звезду Изабеллу...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДФРежиссёр
Джим
Фолл
- Актриса
Хилари
Дафф
- АЛАктёр
Адам
Лэмберг
- ХМАктриса
Халли
Морган
- РКАктёр
Роберт
Кэрредин
- ДТАктёр
Джейк
Томас
- ЭБАктриса
Эшли
Брилло
- КСАктёр
Клэйтон
Снайдер
- АБАктриса
Алекс
Борштейн
- ЯГАктёр
Яни
Гельман
- БКАктёр
Брендан
Келли
- СЭСценарист
Сьюзэн
Эстель Джэнсен
- ЭДСценарист
Эд
Дектер
- ДДСценарист
Джон
Дж. Штраусс
- СРПродюсер
Стэн
Рогов
- СЭПродюсер
Сьюзэн
Эстель Джэнсен
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ЕЗОператор
Ежи
Зелиньский
- КЭКомпозитор
Клифф
Эйдельман