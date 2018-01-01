Wink
Литтл Чармерс. Хрустальная туфелька|Хейзел, ты уменьшила волшебниц
Актёры и съёмочная группа фильма «Литтл Чармерс. Хрустальная туфелька|Хейзел, ты уменьшила волшебниц»

Режиссёры

Джейсон Гро

Jason Groh
Режиссёр

Актёры

Эддисон Холли

Addison Holley
Актриса
Алекса Торрингтон

Alexa Torrington
Актриса
Эндрю Сэбистон

Andrew Sabiston
Актёр
Матильда Гилберт

Matilda Gilbert
Актриса
Люсиус Хойос

Lucius Hoyos
Актёр
Деван Коэн

Devan Cohen
Актёр
Элайджа Хэммилл

Elijha Hammill
Актёр
Дэвид Берни

David Berni
Актёр
Брианна Дагуанно

Brianna Daguanno
Актриса
Брайан Фроуд

Brian Froud
Актёр

Сценаристы

Кэролин Хэй

Carolyn Hay
Сценарист
Ирен Вейбель

Irene Weibel
Сценарист
Брайан Хэртиган

Brian Hartigan
Сценарист

Продюсеры

Барбара Доусон

Barbara Dawson
Продюсер
Ирен Вейбель

Irene Weibel
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Дарья Фролова

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Людмила Ильина

Актриса дубляжа