Linkin Park - Road to Revolution (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Запись концерта группы Linkin Park 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз. Являясь частью тура Project Revolution, этот концерт стал одним из крупнейших и лучших в летнем туре группы 2008 года. Тысячи киловатт звука, огромные толпы фанатов на крупнейшей концертной площадке Европы - и восемнадцать бесспорных хитов одной из самых популярных рок-групп современности - это Road To Revolution.



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