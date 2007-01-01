Линч (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Погрузитесь в творческий мир одного из самых загадочных режиссеров кинематографа. «Линч» — фильм о личности автора «Твин Пикса» и «Малхолланд Драйва», уместивший в себе два года подробнейших съемок.



Дэвид Линч как никто другой умеет видеть красоту в абстрактных идеях, через которые он приходит к своему уникальному видению. Автор этого документального проекта Джейсон С. погрузился в творческий процесс режиссера, живя и работая в его доме. Это позволило ему показать Линча не просто как выдающегося гения кино, но и как постоянно развивающегося художника, который продолжает экспериментировать с разными сферами искусства — от живописи до музыки.



Заразиться его творческим энтузиазмом поможет «Линч». Фильм 2007 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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