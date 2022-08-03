Левша (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экранизация повести Н. Лескова об удивительном мастере Левше, который «аглицкую» блоху подковал.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИИРежиссёр
Иван
Иванов-Вано
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- ИИСценарист
Иван
Иванов-Вано
- НЛСценарист
Николай
Лесков
- НБПродюсер
Натан
Битман
- АКХудожник
Анатолий
Курицын
- АГХудожник
Александр
Горбачев
- ГНХудожница
Галина
Невзорова
- ВАХудожник
Владимир
Алисов
- ВРХудожница
Вера
Роджеро
- ТЗХудожница
Тамара
Зуйкова
- АВХудожник
Александр
Волков
- ВСХудожник
Владимир
Соболев
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- ИГОператор
Иосиф
Голомб
- ААКомпозитор
Александр
Александров