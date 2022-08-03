Левша (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Левша
О фильме

Экранизация повести Н. Лескова об удивительном мастере Левше, который «аглицкую» блоху подковал.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Левша»