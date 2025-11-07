Лев и собачка (фильм, 2025) смотреть онлайн

Книга Льва Толстого «Лев и собачка» рассказывает трогательную историю дружбы двух разных животных — могучего льва и маленькой собачки. Однажды в зверинце маленькая собачка случайно попадает в клетку к большому сильному льву. Вместо того чтобы напасть на неё, лев проявляет доброту и заботу. Они становятся настоящими друзьями, вместе играют и защищают друг друга. Но однажды собачка тяжело заболевает и умирает. Лев сильно переживает потерю своего маленького друга и грустит долгие дни, пока тоже не погибает от горя.



Эта простая и добрая сказка учит детей важности настоящей дружбы, сострадания и верности даже среди самых неожиданных существ.

