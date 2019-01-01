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Летсплей (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Летсплей
Документальные27 мин18+

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Сюжет

В 2016 году киберспортивные игры признали в России официальным видом спорта. Фильм представляет собой многомесячное наблюдение за жизнью киберспорсменов. Команда AG — студенты из Санкт-Петербурга, Ставрополя, Владимира и Казани. Они познакомились в онлайн-шутере Warface. Вместе выиграли чемпионаты России и мира. И вместе меняют отношение к геймингу: для них компьютерные игры — профессия.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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