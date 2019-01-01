Летсплей (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В 2016 году киберспортивные игры признали в России официальным видом спорта. Фильм представляет собой многомесячное наблюдение за жизнью киберспорсменов. Команда AG — студенты из Санкт-Петербурга, Ставрополя, Владимира и Казани. Они познакомились в онлайн-шутере Warface. Вместе выиграли чемпиона�ты России и мира. И вместе меняют отношение к геймингу: для них компьютерные игры — профессия.



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