Лето, когда я научилась летать (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Вместо отдыха в летнем лагере школьница едет к бабушке, где ее жизнь круто изменится. Фильм «Лето, когда я научилась летать» — семейная комедия о поиске себя и взрослении.



Учебный год закончился, наступили каникулы. Девочка София точно знает, о чем она мечтает этим летом. Нужно найти новых друзей, сделать классные фотографии и, если получится, впервые поцеловаться. Однако родители нарушают все планы: вместо долгожданного отдыха в лагере вместе с лучшей подругой и ее крутым братом, Софию ждет поездка на остров Хвар, где живет бабушка Мария. Тут все ужасно: в доме нет Wi-Fi, вокруг ни одного знакомого лица, бабушка строга, а ночью от ее храпа не заснешь. Но планы есть планы, и София приступает к их исполнению, параллельно узнавая о собственной семье много нового и интересного.



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