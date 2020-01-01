Летняя Практика (фильм, 2020) смотреть онлайн

История Мэдди, которая уезжает из своего родного города в Соединенных Штатах на чувственные улицы Барселоны, чтобы воспользоваться возможностью пройти стажировку у режиссера эротического кино Эрики Ласт. Сначала она ошеломлена своей новой жизнью и новой работой, новым опытом и людьми, с которыми она сталкивается. Но вскоре, вдохновленная своим соседом Майклом и ее новыми друзьями, застенчивая американка переживает внутреннее пробуждение, которое она не могла даже представить в своих самых смелых мечтах. Тем временем ее сестра Пейсли обеспокоена ее исчезновением и ставит перед собой задачу найти Мэдди. Добьется ли Пейсли успеха или ее поглотит жаркое европейское лето? Это рассказ о внутреннем пробуждении, эротическом желании, любопытстве и удовольствии.

