Летающая парочка (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Стэн Лорел и Оливер Харди. Это мастера фарсовой клоунады, создавшие маски двух обаятельных чудаков: тщедушного плаксы Лорела и толстяка-бонвивана Харди.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АЭРежиссёр
А.
Эдвард Сазерленд
- СЛАктёр
Стэн
Лорел
- ОХАктёр
Оливер
Харди
- ДПАктриса
Джин
Паркер
- РГАктёр
Реджинальд
Гардинер
- ЧМАктёр
Чарльз
Миддлтон
- ЖДАктёр
Жан
Дель Вэл
- КУАктёр
Крэйн
Уитли
- ДФАктёр
Джеймс
Финлейсон
- МБАктриса
Моника
Бэннистер
- ББАктриса
Бонни
Бэннон
- ЧРСценарист
Чарли
Роджерс
- ГЛСценарист
Гарри
Лэнгдон
- БМПродюсер
Борис
Моррос
- АЛОператор
Арт
Ллойд