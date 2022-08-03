Лесной патруль (фильм, 2013) смотреть онлайн

Из национального заповедника похищают главное его достояние — орла редкой породы. Но удается спастись его птенцу. Патрульная машина Плодди вместе с верными друзьями спешит на помощь. Им предстоит найти коварного похитителя, а заодно и присмотреть за малышом, пока не найдется его мама.

