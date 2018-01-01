Актёры и съёмочная группа фильма «Лес чудес»
Актёры
АктрисаLa grand-mère
Иоланда МороYolande Moreau
АктёрUltra
Хосе ГарсияJosé Garcia
АктёрFabrice
Филипп КатринPhilippe Katerine
АктёрLéo / GPS / Cerveau
Рафаэль ЛамаркRaphaël Lamarque
АктрисаMère Angelo / Mère Fabrice
Мари НонненмахерMarie Nonnenmacher
АктёрPère Angelo
Бенжамен КарльеBenjamin Carlier
АктёрOgre
Антуан ТомеAntoine Tomé
АктёрJojo / Goouh / Robot / Mouche / Renifleur / Général des fourmis / Fourmis
Эммануэль ГарижоEmmanuel Garijo
АктёрFranky
Борис РелинжеBoris Rehlinger
АктёрNuage / Père Fabrice
Огюстен ЖакобAugustin Jacob
АктёрAngelo aventurier / Ragnard le boucher
Жером ПовельJérôme Pauwels
АктёрSpectre
Стефан КальбStephan Kalb
АктёрPizza