Лес чудес
Актёры и съёмочная группа фильма «Лес чудес»

Режиссёры

Венсан Паронно

Vincent Paronnaud
Режиссёр

Актёры

Иоланда Моро

Yolande Moreau
АктрисаLa grand-mère
Хосе Гарсия

José Garcia
АктёрUltra
Филипп Катрин

Philippe Katerine
АктёрFabrice
Рафаэль Ламарк

Raphaël Lamarque
АктёрLéo / GPS / Cerveau
Мари Нонненмахер

Marie Nonnenmacher
АктрисаMère Angelo / Mère Fabrice
Бенжамен Карлье

Benjamin Carlier
АктёрPère Angelo
Антуан Томе

Antoine Tomé
АктёрOgre
Эммануэль Гарижо

Emmanuel Garijo
АктёрJojo / Goouh / Robot / Mouche / Renifleur / Général des fourmis / Fourmis
Борис Релинже

Boris Rehlinger
АктёрFranky
Огюстен Жакоб

Augustin Jacob
АктёрNuage / Père Fabrice
Жером Повель

Jérôme Pauwels
АктёрAngelo aventurier / Ragnard le boucher
Стефан Кальб

Stephan Kalb
АктёрSpectre
Венсан Паронно

Vincent Paronnaud
АктёрPizza

Сценаристы

Венсан Паронно

Vincent Paronnaud
Сценарист

Продюсеры

Марк Жуссе

Marc Jousset
Продюсер
Лорен Уитц

Laurent Witz
Продюсер
Перрен Капрон

Perrine Capron
Продюсер
Франк Экинджи

Franck Ekinci
Продюсер
Жан Лабади

Jean Labadie
Продюсер
Гийом Натас

Guillaume Natas
Продюсер