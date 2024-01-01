Лес чудес (фильм, 2024) смотреть онлайн

Мальчик Анжело мечтает стать исследователем и зоологом. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабушку, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах Анжело решает срезать дорогу через лес, чтобы их догнать, и попадает в темный и таинственный мир, населенный удивительными существами, иногда дружелюбными, а иногда — не очень.



