Лес чудес (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Angelo dans la forêt mystérieuse
Мультфильм76 мин6+

О фильме

Мальчик Анжело мечтает стать исследователем и зоологом. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабушку, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах Анжело решает срезать дорогу через лес, чтобы их догнать, и попадает в темный и таинственный мир, населенный удивительными существами, иногда дружелюбными, а иногда — не очень.

Страна
Франция, Люксембург
Жанр
Мультфильм
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

