2024, Angelo dans la forêt mystérieuse
Мультфильм76 мин6+
Этот фильм пока недоступен
Лес чудес (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Мальчик Анжело мечтает стать исследователем и зоологом. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабушку, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах Анжело решает срезать дорогу через лес, чтобы их догнать, и попадает в темный и таинственный мир, населенный удивительными существами, иногда дружелюбными, а иногда — не очень.
Лес чудес смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаФранция, Люксембург
ЖанрМультфильм
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВПРежиссёр
Венсан
Паронно
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- ФКАктёр
Филипп
Катрин
- РЛАктёр
Рафаэль
Ламарк
- МНАктриса
Мари
Нонненмахер
- БКАктёр
Бенжамен
Карлье
- АТАктёр
Антуан
Томе
- ЭГАктёр
Эммануэль
Гарижо
- БРАктёр
Борис
Релинже
- ОЖАктёр
Огюстен
Жакоб
- ЖПАктёр
Жером
Повель
- СКАктёр
Стефан
Кальб
- ВПАктёр
Венсан
Паронно
- ВПСценарист
Венсан
Паронно
- МЖПродюсер
Марк
Жуссе
- ЛУПродюсер
Лорен
Уитц
- ПКПродюсер
Перрен
Капрон
- ФЭПродюсер
Франк
Экинджи
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- ГНПродюсер
Гийом
Натас