Лермонтов (фильм, 2014) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Биография великого русского поэта, снятая в документально-игровом формате. Фильм про Лермонтова доступен на видеосервисе Wink. «Лермонтов» — фильм от режиссера таких исторических проектов, как «Александр Невский» и «Дело Декабристов».
Михаил Лермонтов — один из самых известных и любимых русских поэтов, жизнь которого оборвалась слишком резко в 27 лет. Он вырос без родителей под присмотром любящей бабушки, и у него было много верных друзей. Лермонтов побывал на войне, был дважды очень сильно влюблен, но так и не смог избавиться от чувства одиночества, преследовавшего его всю жизнь. Все это факты из истории, но что известно о настоящем Михаиле Лермонтове? Почему он писал злые стихи, и что стало причиной роковой дуэли? Только здесь биография Лермонтова переплетается с сюжетами его произведений, благодаря чему можно найти ответы на загадки, которыми наполнена жизнь великого поэта.
Не упустите возможность узнать настоящую правду о жизни и судьбе Михаила Лермонтова. Смотреть фильм «Лермонтов» можно без рекламы в любой момент на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- МБРежиссёр
Максим
Беспалый
- ВААктёр
Владимир
Аблогин
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- ИЛАктёр
Илья
Ловкий
- ССАктёр
Семён
Серзин
- ВЦАктёр
Василий
Цыганцов
- АЛАктёр
Александр
Лимин
- ПРАктёр
Павел
Рассомахин
- ССАктриса
Сесиль
Свердлова
- ЛГАктриса
Людмила
Гамуряк
- ДКАктёр
Данила
Колбасеев
- ЕССценарист
Елена
Сибирцева
- ВБПродюсер
Валерий
Бабич
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- МВКомпозитор
Максим
Войтов