Лермонтов (фильм, 2014) смотреть онлайн

Биография великого русского поэта, снятая в документально-игровом формате. «Лермонтов» — фильм от режиссера таких исторических проектов, как «Александр Невский» и «Дело Декабристов».



Михаил Лермонтов — один из самых известных и любимых русских поэтов, жизнь которого оборвалась слишком резко в 27 лет. Он вырос без родителей под присмотром любящей бабушки, и у него было много верных друзей. Лермонтов побывал на войне, был дважды очень сильно влюблен, но так и не смог избавиться от чувства одиночества, преследовавшего его всю жизнь. Все это факты из истории, но что известно о настоящем Михаиле Лермонтове? Почему он писал злые стихи, и что стало причиной роковой дуэли? Только здесь биография Лермонтова переплетается с сюжетами его произведений, благодаря чему можно найти ответы на загадки, которыми наполнена жизнь великого поэта.



