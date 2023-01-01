Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.31995, Leprechaun 3
Ужасы, Комедии89 мин18+
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Сюжет
Город, который поклоняется золоту, может поставить памятник злому гному Лепрекону, вечному хранителю желтого металла. В лас-вегасском ломбарде карлик опять оживает, сеет на своем пути смерть и ужас, а однажды, в поисках оброненного золотого шиллинга, попадает в казино, где чувствует себя, как �дома. Шиллинг между тем начинает переходить из рук в руки, и каждому новому его владельцу достаточно произнести слово «хочу»…
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- БТРежиссёр
Брайан
Тренчард-Смит
- Актёр
Уорвик
Дэвис
- ДГАктёр
Джон
Гэйтинс
- ЛААктриса
Ли
Армстронг
- МКАктёр
Майкл
Каллэн
- КУАктриса
Кэролайн
Уильямс
- МТАктёр
Марсело
Туберт
- ТДАктёр
Том
Дуган
- ЛБАктриса
Ли-Эллин
Бейкер
- РРАктёр
Ричард
Рейчег
- МДСценарист
Марк
Джонс
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- ДДПродюсер
Джефф
Джеффрэй
- УДПродюсер
Уолтер
Джостен
- КГХудожница
Кэнди
Гутеррес
- ДДМонтажёр
Дэн
Дункан
- ДМКомпозитор
Деннис
Майкл Тенни