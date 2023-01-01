Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Город, который поклоняется золоту, может поставить памятник злому гному Лепрекону, вечному хранителю желтого металла. В лас-вегасском ломбарде карлик опять оживает, сеет на своем пути смерть и ужас, а однажды, в поисках оброненного золотого шиллинга, попадает в казино, где чувствует себя, как �дома. Шиллинг между тем начинает переходить из рук в руки, и каждому новому его владельцу достаточно произнести слово «хочу»…



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