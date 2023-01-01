Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе
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Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе

Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.31995, Leprechaun 3
Ужасы, Комедии89 мин18+

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Сюжет

Город, который поклоняется золоту, может поставить памятник злому гному Лепрекону, вечному хранителю желтого металла. В лас-вегасском ломбарде карлик опять оживает, сеет на своем пути смерть и ужас, а однажды, в поисках оброненного золотого шиллинга, попадает в казино, где чувствует себя, как дома. Шиллинг между тем начинает переходить из рук в руки, и каждому новому его владельцу достаточно произнести слово «хочу»…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Ужасы, Фэнтези

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе»

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