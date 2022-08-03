Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.51994, Leprechaun 2
Ужасы, Комедия81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Время лечит раны, но не стирает обиды. Злой и кровожадный гном Лепрекон, хранитель подземных запасов золота, которого не берут ни пуля, ни огонь, ни яд, вновь выходит из подземелья и в поисках наследника своего заклятого врага продолжает смертельную жатву, уничтожая всех, кто покушается на принадлежащие ему, Лепрекону, сокровища.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.7 IMDb
- РФРежиссёр
Родман
Флендер
- Актёр
Уорвик
Дэвис
- ЧХАктёр
Чарли
Хит
- ШДАктриса
Шивонн
Деркин
- СБАктёр
Сэнди
Бэрон
- ЭБАктёр
Эдам
Биск
- ДЛАктёр
Джеймс
Ланкастер
- ЛХАктриса
Линда
Хопкинс
- АДАктёр
Артуро
Джил
- КРАктриса
Кимми
Робертсон
- КХАктёр
Клинт
Ховард
- ТМСценарист
Тури
Мейер
- АССценарист
Аль
Септейн
- МДСценарист
Марк
Джонс
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- ДППродюсер
Дональд
П. Боркерс
- МДПродюсер
Марк
Джонс
- РДМонтажёр
Ричард
Джентнер
- КРМонтажёр
Крис
Рот
- ДИКомпозитор
Джонатан
Илайас