Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон
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Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон

Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.51994, Leprechaun 2
Ужасы, Комедия81 мин18+

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О фильме

Время лечит раны, но не стирает обиды. Злой и кровожадный гном Лепрекон, хранитель подземных запасов золота, которого не берут ни пуля, ни огонь, ни яд, вновь выходит из подземелья и в поисках наследника своего заклятого врага продолжает смертельную жатву, уничтожая всех, кто покушается на принадлежащие ему, Лепрекону, сокровища.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон»