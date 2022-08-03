Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон (фильм, 1994) смотреть онлайн

Время лечит раны, но не стирает обиды. Злой и кровожадный гном Лепрекон, хранитель подземных запасов золота, которого не берут ни пуля, ни огонь, ни яд, вновь выходит из подземелья и в поисках наследника своего заклятого врага продолжает смертельную жатву, уничтожая всех, кто покушается на принадлежащие ему, Лепрекону, сокровища.

