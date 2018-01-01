WinkФильмыЛепестки с шипамиАктёры и съёмочная группа фильма «Лепестки с шипами»
Актёры и съёмочная группа фильма «Лепестки с шипами»
Актёры
АктрисаCeil
Исидора ГорештерIsidora Goreshter
АктрисаSuzanne
Кейтлин БлэкKaitlyn Black
АктрисаEmily
Бриди ЭллиоттBridey Elliott
АктёрPeter Mahoney
Лэйрд МакинтошLaird Macintosh
АктёрJustin
Тимоти КоулTimothy Cole
АктрисаGuest 1
Ким ЧейзKim Chase
АктрисаSelma
Роберта БэссинRoberta Bassin
АктёрDetective Bryce Fry
Крис Эндрю КуллаChris Andrew Ciulla
АктёрPolice Officer
Дельпано ВиллисDelpaneaux Wills
АктёрMinister