Лепестки с шипами
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Лепестки с шипами

Лепестки с шипами (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.22019, Petal Pushers
Драма, Мелодрама76 мин18+

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О фильме

Две сестры, занимающиеся цветочным бизнесом, противостоят своему подозрительному отчиму.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.0 IMDb