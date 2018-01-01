Wink
Леонид Агутин. Cosmo Life
Актёры и съёмочная группа фильма «Леонид Агутин. Cosmo Life»

Режиссёры

Алексей Логвинченко

Режиссёр

Актёры

Леонид Агутин

Актёр
Эл Ди Меола

Al Di Meola
Актёр
Омара Портуондо

Omara Portuondo
Актриса
Артуро Сандовал

Arturo Sandoval
Актёр
Рене Толедо

Rene Toledo Sr.
Актёр
Руди Амандо Перез

Rudy Pérez
Актёр

Продюсеры

Владимир Логвинченко

Продюсер
Алекс Сино

Продюсер

Монтажёры

Алексей Логвинченко

Монтажёр

Операторы

Максим Осадчий

Оператор

Композиторы

Леонид Агутин

Композитор