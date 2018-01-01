WinkДетямЛеонардо: Миссия Мона ЛизаАктёры и съёмочная группа фильма «Леонардо: Миссия Мона Лиза»
Актёры и съёмочная группа фильма «Леонардо: Миссия Мона Лиза»
Режиссёры
Актёры
АктёрLeo
Алекс ПолидориAlex Polidori
АктрисаLisa
Эмануэла ИоникаEmanuela Ionica
Актёр
Габриэль ПатриаркаGabriele Patriarca
Актриса
Арианна ВиньолиArianna Vignoli
Актёр
Джулио БартоломеиGiulio Bartolomei
АктёрCapo dei Pirato
Роберто ДрагеттиRoberto Draghetti
Актёр
Франко МаннеллаFranco Mannella
АктёрCicala
Роберто СтоккиRoberto Stocchi
Актёр
Давид ДжарболиноDavide Garbolino
Актёр