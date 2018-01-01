Wink
Детям
Леонардо: Миссия Мона Лиза
Актёры и съёмочная группа фильма «Леонардо: Миссия Мона Лиза»

Режиссёры

Серджо Манфио

Sergio Manfio
Режиссёр

Актёры

Алекс Полидори

Alex Polidori
АктёрLeo
Эмануэла Ионика

Emanuela Ionica
АктрисаLisa
Габриэль Патриарка

Gabriele Patriarca
Актёр
Арианна Виньоли

Arianna Vignoli
Актриса
Джулио Бартоломеи

Giulio Bartolomei
Актёр
Роберто Драгетти

Roberto Draghetti
АктёрCapo dei Pirato
Франко Маннелла

Franco Mannella
Актёр
Роберто Стокки

Roberto Stocchi
АктёрCicala
Давид Джарболино

Davide Garbolino
Актёр
Стефано Мондини

Stefano Mondini
Актёр

Сценаристы

Франческо Манфио

Francesco Manfio
Сценарист
Серджо Манфио

Sergio Manfio
Сценарист
Давид Стефанато

Davide Stefanato
Сценарист

Актёры дубляжа

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа