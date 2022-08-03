Леонардо: Миссия Мона Лиза (фильм, 2018) смотреть онлайн

Леонардо: Миссия Мона Лиза
Леонардо: Миссия Мона Лиза

2018, Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa
Мультфильм78 мин6+

Юный Леонардо да Винчи знакомится с прекрасной Моной Лизой. Она соглашается позировать ему для портрета. Но вскоре в жизни модели происходит несчастье – Джоконда остается без дома в результате пожара. Услышав рассказ о потерянных сокровищах, Леонардо решает разыскать их для бедной девушки.

Италия
Мультфильм
Full HD, SD
78 мин / 01:18

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

