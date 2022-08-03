Леонардо: Миссия Мона Лиза (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa
Мультфильм78 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Юный Леонардо да Винчи знакомится с прекрасной Моной Лизой. Она соглашается позировать ему для портрета. Но вскоре в жизни модели происходит несчастье – Джоконда остается без дома в результате пожара. Услышав рассказ о потерянных сокровищах, Леонардо решает разыскать их для бедной девушки.
СтранаИталия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD, SD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- СМРежиссёр
Серджо
Манфио
- АПАктёр
Алекс
Полидори
- ЭИАктриса
Эмануэла
Ионика
- ГПАктёр
Габриэль
Патриарка
- АВАктриса
Арианна
Виньоли
- ДБАктёр
Джулио
Бартоломеи
- РДАктёр
Роберто
Драгетти
- ФМАктёр
Франко
Маннелла
- РСАктёр
Роберто
Стокки
- ДДАктёр
Давид
Джарболино
- СМАктёр
Стефано
Мондини
- ФМСценарист
Франческо
Манфио
- СМСценарист
Серджо
Манфио
- ДССценарист
Давид
Стефанато
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв