Ленин в октябре (фильм, 1937) смотреть онлайн

1917 год. ВПетрограде неспокойно, среди рабочих происходят волнения. Ленин тайно прибывает навокзал, через оцепление егопроводит телохранитель—рабочий Василий. Ленин встречается соСталиным, ивскоре начинается подпольное собрание Центрального комитета партии большевиков, гдеготовится восстание.



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