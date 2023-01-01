Ленин в октябре
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Ленин в октябре

Ленин в октябре (фильм, 1937) смотреть онлайн

1937, Ленин в октябре
Исторический97 мин6+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

1917 год. ВПетрограде неспокойно, среди рабочих происходят волнения. Ленин тайно прибывает навокзал, через оцепление егопроводит телохранитель—рабочий Василий. Ленин встречается соСталиным, ивскоре начинается подпольное собрание Центрального комитета партии большевиков, гдеготовится восстание.

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Страна
СССР
Жанр
Исторический
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ленин в октябре»