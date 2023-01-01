Ленин в октябре (фильм, 1937) смотреть онлайн
1937, Ленин в октябре
Исторический97 мин6+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
1917 год. ВПетрограде неспокойно, среди рабочих происходят волнения. Ленин тайно прибывает навокзал, через оцепление егопроводит телохранитель—рабочий Василий. Ленин встречается соСталиным, ивскоре начинается подпольное собрание Центрального комитета партии большевиков, гдеготовится восстание.
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СтранаСССР
ЖанрИсторический
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Васильев
- МРРежиссёр
Михаил
Ромм
- ИЛАктёр
Иван
Лагутин
- АКАктёр
Александр
Ковалевский
- НСАктёр
Николай
Свободин
- НСАктёр
Николай
Соколов
- НОАктёр
Николай
Охлопков
- НЧАктёр
Николай
Чаплыгин
- НААктёр
Николай
Арский
- ВВАктёр
Василий
Ванин
- БЩАктёр
Борис
Щукин
- ЕШАктриса
Елена
Шатрова
- АКСценарист
Алексей
Каплер
- ИВПродюсер
Игорь
Вакар
- БДХудожник
Борис
Дубровский-Эшке
- ТЛМонтажёр
Татьяна
Лихачева
- ААКомпозитор
Анатолий
Александров