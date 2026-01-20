Ленин в 1918 году (фильм, 1939) смотреть онлайн

Ленин в 1918 году
1939, Ленин в 1918 году
Драма, Исторический105 мин0+
О фильме

Историко-революционный фильм о деятельности Ленина в первые годы Советской власти.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

