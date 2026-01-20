Ленин в 1918 году (фильм, 1939) смотреть онлайн
1939, Ленин в 1918 году
Драма, Исторический105 мин0+
О фильме
Историко-революционный фильм о деятельности Ленина в первые годы Советской власти.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МРРежиссёр
Михаил
Ромм
- БЩАктёр
Борис
Щукин
- НОАктёр
Николай
Охлопков
- АШАктёр
Александр
Шатов
- ВМАктёр
Василий
Марков
- ВВАктёр
Василий
Ванин
- НЧАктёр
Николай
Черкасов
- ЛЛАктёр
Леонид
Любашевский
- ВСАктёр
Владимир
Соловьев
- НСАктёр
Николай
Свободин
- ВТАктёр
Виктор
Третьяков
- НЕАктриса
Наталья
Ефрон
- ЕМАктриса
Елена
Музиль
- МГАктёр
Михаил
Геловани
- НБАктёр
Николай
Боголюбов
- ЗДАктриса
Зинаида
Добина
- СКАктёр
Серафим
Козьминский
- ККАктриса
Клавдия
Коробова
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- НПАктёр
Николай
Плотников
- ИТАктёр
Иосиф
Толчанов
- АХАктёр
Александр
Хохлов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- ВУАктёр
Владимир
Уральский
- СААктёр
Сергей
Антимонов
- АКСценарист
Алексей
Каплер
- ТЗСценарист
Таисия
Златогорова
- ЕАМонтажёр
Евгения
Абдиркина
- БВОператор
Борис
Волчек
- НККомпозитор
Николай
Крюков