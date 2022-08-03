8.32020, Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters
Мультфильм, Приключения78 мин12+
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ЛЕГО ШАЗАМ: Магия и монстры (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мальчику супергерою Шазаму предлагают присоединиться к Лиге Справедливости, и поначалу он сомневается. Но когда враждебное Лиге Общество Монстров наносит удар, лишь Шазам может спасти своих новых друзей.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb