ЛЕГО ШАЗАМ: Магия и монстры
Wink
Детям
ЛЕГО ШАЗАМ: Магия и монстры
8.32020, Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters
Мультфильм, Приключения78 мин12+

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ЛЕГО ШАЗАМ: Магия и монстры (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мальчику супергерою Шазаму предлагают присоединиться к Лиге Справедливости, и поначалу он сомневается. Но когда враждебное Лиге Общество Монстров наносит удар, лишь Шазам может спасти своих новых друзей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb