Легенды саванны (фильм, 2018) смотреть онлайн

Мальчик Яо, живущий в маленькой сенегальской деревне, узнает, что его любимый актер Сейду Тал посетит страну, где когда-то родился. Он приедет в Дакар на презентацию своей книги, и Яо во что бы то ни стало собирается получить его автограф — его не останавливают даже внушительные 387 километров между его деревней и столицей. Растроганный энтузиазмом мальчика, Тал решает отвезти его назад домой.



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