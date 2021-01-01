Легенды будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Через судьбы трех незаурядных личностей, новаторов и самоотверженных тружеников, оказавших большое влияние на развитие отечественного и мирового футбола: тренера Михаила Якушина, вратаря Алексея Хомича, напа�дающего и впоследствии успешного тренера Константина Бескова, фильм показывает почти вековую историю отечественного футбола в контексте времени и жизни нашей страны. Такие судьбы – это и настоящее, и будущее. Это та страница истории, которая никогда не будет забыта.





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