Легенды будущего
Wink
Фильмы
Легенды будущего
8.82021, Легенды будущего
Документальные, Спорт47 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Легенды будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Через судьбы трех незаурядных личностей, новаторов и самоотверженных тружеников, оказавших большое влияние на развитие отечественного и мирового футбола: тренера Михаила Якушина, вратаря Алексея Хомича, нападающего и впоследствии успешного тренера Константина Бескова, фильм показывает почти вековую историю отечественного футбола в контексте времени и жизни нашей страны. Такие судьбы – это и настоящее, и будущее. Это та страница истории, которая никогда не будет забыта.

Легенды будущего смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Спорт, Документальные

Рейтинг