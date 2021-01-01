8.82021, Легенды будущего
Документальные, Спорт47 мин6+
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Легенды будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Через судьбы трех незаурядных личностей, новаторов и самоотверженных тружеников, оказавших большое влияние на развитие отечественного и мирового футбола: тренера Михаила Якушина, вратаря Алексея Хомича, напа�дающего и впоследствии успешного тренера Константина Бескова, фильм показывает почти вековую историю отечественного футбола в контексте времени и жизни нашей страны. Такие судьбы – это и настоящее, и будущее. Это та страница истории, которая никогда не будет забыта.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСпорт, Документальные
Рейтинг
- СХРежиссёр
Светлана
Харчевина
- ВКАктёр
Владислав
Купряшин
- СХСценарист
Светлана
Харчевина
- МТПродюсер
Михаил
Тюркин
- ИКПродюсер
Илья
Качалов
- НГПродюсер
Наталья
Голованова
- ВГПродюсер
Владимир
Голиков
- СХМонтажёр
Светлана
Харчевина
- КМОператор
Константин
Мироманов
- ВСОператор
Виктор
Солоницын
- ВВОператор
Виктор
Воронин
- АГОператор
Александр
Гусев